В ходе выездного заседания регионального инвестиционного штаба по вопросам привлечения инвестиций, которое прошло на базе Актюбинского ферросплавного завода, были рассмотрены проекты, призванные укрепить промышленный потенциал региона, передает BAQ.KZ.

Заседание штаба прошло под председательством акима области Асхата Шахарова. В его работе приняли участие прокурор области Марат Абишев, руководители профильных департаментов и управлений.

Глава региона отметил, что выездной формат заседания позволяет обсуждать вопросы напрямую на производственных площадках, а не в кабинете, и становится доброй практикой для налаживания диалога между государством и крупным бизнесом.

«Подобным крупным предприятиям со стороны акимата всегда уделяется особое внимание, ведь они обеспечивают не только поступления в бюджет, но и социальную стабильность. Наше присутствие на таких объектах – это знак укрепления диалога между государством и крупным бизнесом», – подчеркнул Асхат Шахаров.

В центре внимания заседания был стратегически важный для области вопрос – развитие специальной экономической зоны «Актобе» и внедрение в нее новых инвестиционных проектов. Как напомнил аким, на расширенном заседании Правительства 10 февраля Глава государства дал поручения по повышению эффективности работы специальных экономических зон, требуя превратить их из «бумажных» проектов в реальные индустриальные драйверы экономики.

По итогам 2025 года в экономику региона было привлечено более 1,2 трлн тенге инвестиций (рост более 125%), введено в эксплуатацию 10 крупных стратегических проектов. При этом глава региона подчеркнул, что достигнутые результаты не должны стать поводом для остановки работы.

«За каждым проектом стоят новые рабочие места и улучшение благосостояния населения. Наша цель – не сухие отчеты, а конкретные решения. По каждому проекту необходимо обсуждать возникающие препятствия «здесь и сейчас» и находить оптимальные пути их преодоления», - отметил аким.

На заседании было представлено 6 инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного и логистического потенциала региона. Среди них:

– завод по производству гидросульфида натрия ТОО «Blue Sky Industrial Investment CO., Ltd»;

– производственный комплекс по регенерации отработанного масла и производству смазочных материалов ТОО «EcoNovaOilGroup»;

– завод по производству пластиковых труб ТОО «Polyline»;

– курьерский центр и логистический хаб ТОО «IZBAS Logistics»;

– цех по ремонту газовых турбин и газопоршневых двигателей ТОО «Азия Мунай Групп Сервис»;

– логистический производственно-складской комплекс ТОО «Триумф Инжиниринг».

По каждому проекту участники обсудили ключевые вопросы реализации, возможные риски и предложения по оптимизации. Проекты будут дополнительно изучены.

По итогам заседания аким области подчеркнул, что главная задача – превратить специальную экономическую зону «Актобе» в реальный промышленный кластер, создать новые рабочие места и повысить экономическую и социальную отдачу от инвестиций.