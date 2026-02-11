Казахстанец добился компенсации за незаконное уголовное преследование после того, как дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступленияпередает BAQ.KZ.

Как установил суд, в 2023 году истец провёл шесть месяцев в изоляторе временного содержания, а затем ещё один месяц под домашним арестом. После этого в отношении него продолжались допросы и проверки, однако в итоге прокурор прекратил досудебное расследование.

Мужчина обратился в суд с иском к республиканскому государственному учреждению, потребовав 15 млн тенге компенсации морального вреда и 4 млн тенге материального ущерба. Он указал, что находился в постоянном стрессе, подвергался психологическому давлению, угрозам и неуважительному отношению со стороны органов уголовного преследования.

Суд пришёл к выводу, что в отношении истца имело место незаконное уголовное преследование, а причинённые ему моральные страдания подтверждены материалами дела. Кроме того, из-за возбуждения уголовного дела мужчина потерял работу и был вынужден сменить место жительства.

Иск был удовлетворён частично. Суд постановил взыскать в его пользу: