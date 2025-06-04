В Карагандинской области полицейские пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Операция была проведена в рамках спецмероприятия "Қарасора-2025" в поселке Северо-Западный.

В результате силовой спецоперации, проведенной сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением "Арлан" при поддержке прокуратуры, из незаконного оборота было изъято около 6 тонн химических прекурсоров и 35 килограммов психотропных веществ - это более 1 миллиона разовых доз, предназначенных для сбыта на черном рынке.

Задержаны двое жителей города Шахтинск в возрасте 27 и 29 лет. В домах подозреваемых обнаружено профессиональное лабораторное оборудование: 355 канистр с химикатами, вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы, а также автомобили, предположительно использовавшиеся в наркобизнесе.

"Пресечен колоссальный вред здоровью и жизни тысяч граждан. Мы предотвратили вовлечение новых участников, включая возможных закладчиков", - подчеркнул начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Подозреваемые водворены в ИВС, проводится досудебное расследование. По словам Исмагулова, борьба с наркоугрозой остается одной из приоритетных задач, и полиция намерена продолжать действовать "жестко, бескомпромиссно и системно".