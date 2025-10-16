60% бюджета Казахстана направляется на социальную поддержку
Ежегодная индексация пенсий и пособий увеличивается на один триллион тенге.
В своём выступлении на XII Гражданском форуме Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что социальная политика остаётся главным приоритетом государства. Об этом подробнее в материале BAQ.KZ.
"Бюджет имеет социальную направленность: 60% всех расходов направляется в социальную сферу. Ежегодно расходы республиканского бюджета на индексацию пенсий и пособий увеличиваются на один триллион тенге", — отметил депутат.
Он подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, страна сохраняет высокий уровень поддержки граждан.
"Тогда как у наших южных соседей социальные расходы сокращаются, мы продолжаем усиливать поддержку населения", — добавил Бейсенбаев.
Так же, активно оказывается поддержка регионам.
"По итогам 2025 года 30% республиканского бюджета, то есть рекордные 7,6 триллиона тенге были направлены на развитие регионов. У нас только три региона являются донорами, тогда как остальные 17 дотационные", — подчеркнул депутат.
