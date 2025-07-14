С начала 2025 года в столице зарегистрировано 60 случаев падения детей из окон. Для сравнения, за весь 2024 год было зафиксировано 38 подобных происшествий. Спасатели называют ситуацию тревожной и обращаются к родителям с призывом соблюдать элементарные меры безопасности, передает BAQ.KZ.

Как пояснил командир отделения специализированной пожарной части №5 Айдар Безруков, главная причина трагедий — отсутствие контроля со стороны взрослых.

"Ребёнок может увидеть что-то за окном, потянуться и выпасть, не осознавая, что находится на большой высоте. Родители часто полагаются на москитные сетки, хотя они не выдерживают веса даже маленького ребёнка", — отметил он.

Сотрудники ДЧС рекомендуют не оставлять детей без присмотра даже на короткое время, не ставить мебель рядом с окнами, не позволять детям взбираться на подоконники, использовать оконные блокираторы, ручки-замки и защитные решётки.

"Мы регулярно обходим дома и квартиры, объясняем родителям, какие меры действительно могут спасти жизнь ребёнку. Лично в моей практике случаи падения детей происходят каждый год", - добавил Безруков.

Департамент подчёркивает, что предотвратить трагедию можно, установив надёжные ограничители и не полагаясь на "авось". В летний период, когда окна открыты из-за жары, риск особенно высок.

Спасатели просят взрослых быть максимально внимательными и не оставлять безопасность детей на волю случая.