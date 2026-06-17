Победителей нет: почему перемирие между Ираном и США может оказаться обманчивым

Временное перемирие между Ираном и США дало миру надежду на снижение напряженности на Ближнем Востоке. Однако эксперты предупреждают: говорить о завершении конфликта пока рано. Следующие 60 дней могут стать решающими — именно в этот период стороны должны провести переговоры по ядерной программе, санкциям, безопасности судоходства и другим спорным вопросам.

Почему Тегеран и Вашингтон решили взять паузу, кто на самом деле выиграл от остановки боевых действий, какую роль сыграл Ормузский пролив и какие последствия ситуация может иметь для Казахстана — выяснил корреспондент BAQ.KZ в беседе с политологом, экспертом по международным отношениям Риззатом Тасымом.

«Победителей нет»: почему перемирие может оказаться лишь паузой

Несмотря на достигнутые договоренности, нынешнее затишье нельзя считать полноценным миром, считает эксперт. По его словам, вероятность нового витка конфликта остается высокой.

«Перемирие выглядит как временная остановка. К сожалению, риск нового обострения сохраняется. Сегодня любой военный конфликт может затянуться, потребовать огромных ресурсов, а его итог невозможно предсказать заранее. В этой ситуации главным достижением Ирана стало то, что он лишил США возможности быстро и с минимальными затратами добиться победы», — говорит Риззат Тасым.

По словам политолога, публикация проекта предварительного меморандума со стороны Ирана также была неслучайной.

«Думаю, это было сделано для того, чтобы изучить реакцию собственного общества и международного сообщества. В нынешних условиях важна не только тактическая, но и эмоциональная победа», — отметил эксперт.

При этом обе стороны уже понесли серьезные потери.

«Если смотреть на период активной фазы конфликта, она длилась около 107 дней, или примерно 15 недель. За это время стратегические и коммерческие нефтяные резервы США сократились на 44 миллиона баррелей. Иран же понес масштабный ущерб инфраструктуре. По независимым оценкам, объем разрушений составляет около 300 миллиардов долларов. Поэтому здесь нет однозначного победителя. Для США важно сохранить статус мирового лидера, тогда как для Ирана ключевое значение имеет то, как результаты переговоров будут восприняты внутри страны», — сказал Тасым.

Ядерная программа, санкции и миллиарды долларов: за что будут договариваться стороны

Главная цель временного перемирия — дать Ирану и США два месяца для достижения более широкого соглашения.

«В течение 60 дней стороны должны согласовать основные положения будущего документа. Речь идет о ядерной программе, санкциях, контроле над судоходством и других вопросах», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, главный интерес Тегерана сегодня связан не столько с военной сферой, сколько с экономикой.

«Для Ирана прежде всего важны замороженные активы. По независимым оценкам, их общий объем составляет около 200 миллиардов долларов. В рамках текущих договоренностей США могут разблокировать примерно 24 миллиарда долларов. Из них 12 миллиардов могут быть предоставлены сразу для начала переговоров, а остальные будут зависеть от их итогов. При этом нельзя забывать, что общий объем заблокированных активов составляет около 200 миллиардов долларов. Кроме того, Иран требует компенсации за ущерб, нанесенный стране в ходе конфликта, поскольку страна действительно понесла серьезные потери», — сказал Риззат Тасым.

По мнению эксперта, США вряд ли согласятся напрямую выплачивать Ирану сотни миллиардов долларов компенсации. Однако возможны другие механизмы.

«Дональд Трамп заявил о сохранении свободного и беспошлинного судоходства через Ормузский пролив. Но в ходе переговоров Вашингтон может пойти на определенные компромиссы. Например, Ирану могут разрешить временно взимать сборы с судов, проходящих через пролив. Известно, что в отдельные периоды такие сборы составляли около 200 тысяч долларов с одного судна. Если подобный механизм будет действовать несколько лет, это может стать способом частично компенсировать ущерб без прямых выплат из бюджета США. Поэтому такой вариант развития событий исключать нельзя», — считает политолог.

Израиль в стороне от переговоров: почему Нетаньяху обеспокоен

По словам Риззата Тасыма, нынешний переговорный процесс вызывает тревогу у Израиля.

«Вся политика Нетаньяху строилась на противостоянии с Ираном, и на этом вопросе он получал серьезную политическую поддержку. Первые успешные операции Израиля были положительно восприняты обществом. Однако сейчас создается ощущение, что Израиль остается в стороне от переговорного процесса. Это вызывает определенное беспокойство. Кроме того, Иран не отказался от своей позиции в отношении Израиля. Поэтому этот вопрос будет беспокоить Нетаньяху как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.

Отдельным вопросом остается ситуация в Ливане и деятельность иранских прокси-сил.

«Иран не собирается полностью отказываться от использования прокси-сил. Поэтому этот вопрос, наоборот, может стать еще более сложным в процессе переговоров», — считает политолог.

«Победил Ормуз»: как экономика заставила Иран и США сесть за стол переговоров

Риззат Тасым считает, что главным фактором возвращения сторон к диалогу стала экономика.

«Самым большим достижением стало возвращение конфликта в дипломатическое русло. Сейчас открылось окно возможностей для переговоров. Обе стороны поняли, что дальнейшее обострение будет слишком дорогостоящим. Во-первых, стороны ослабли. Во-вторых, усилилось давление международного сообщества, особенно крупных бизнес-групп и представителей нефтяной отрасли, поскольку масштабы потерь оказались огромными. Я бы сказал, что в этой ситуации победил фактор Ормузского пролива. Победила география. Международное давление дало дополнительный дипломатический импульс для урегулирования ситуации», — говорит эксперт.

По его словам, важную роль сыграли также цены на нефть и энергетическая безопасность.

«США являются крупнейшим потребителем нефти в мире. На их долю приходится около 12,9% мирового потребления. Поэтому любые дополнительные расходы в первую очередь отражаются на американской экономике. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в поиске экономического решения», — пояснил Тасым.

Казахстану важно сохранить стабильность в регионе

По мнению эксперта, развитие ситуации вокруг Ирана имеет прямое значение и для Казахстана.

«Геополитическое пространство вокруг нашей страны уже сейчас остается нестабильным. Новое обострение ситуации в Иране может косвенно повлиять на Казахстан через Каспийский регион. Кроме того, Казахстан развивает Средний коридор и новые транспортные маршруты. В этих вопросах роль Ирана, как и Азербайджана и Армении, остается крайне важной. Поэтому переход ситуации в дипломатическое русло открывает дополнительные возможности для развития регионального сотрудничества и экономических проектов», — подчеркнул Риззат Тасым.

По мнению эксперта, ближайшие два месяца станут решающими не только для Ирана и США, но и для всего региона. Итоги переговоров могут повлиять на безопасность Ближнего Востока, международные торговые маршруты и мировые энергетические рынки.