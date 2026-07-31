Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 1 августа

На 1 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана. В северных, восточных и западных регионах ожидаются дожди, грозы, град, местами сильные дожди и туман. В центральных регионах прогнозируют очень сильную жару, на юге — до 44 градусов. Во многих областях действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане во второй половине дня ожидаются дождь, гроза и град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза, днем на севере, юге и востоке — дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер юго-восточный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Днем на юге и востоке сильная жара 37 градусов. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау временами ожидаются дождь и гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, днем град и усиление ветра. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза, днем град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град и усиление ветра. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере и востоке 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Днем на юге сильная жара 35 градусов. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Костанае ожидаются дождь и гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер юго-восточный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На севере ожидается высокая пожарная опасность, на востоке сохраняется чрезвычайная. В Павлодаре днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов.

В Карагандинской области днем на юге ожидается очень сильная жара 41 градус.

В области Улытау днем на юге ожидается очень сильная жара 41 градус.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере и юге порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге и в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На юге и в центре ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке сохраняется чрезвычайная. В Семее днем сильная жара 35 градусов, ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На севере, западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве днем сильная жара 37-39 градусов.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

В Жамбылской области ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. Днем сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе днем сильная жара 38 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, севере и юго-западе — высокая. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара 40-41 градус. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара 41-43 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ветер северо-западный, ночью на севере порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-43 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сильная жара 40-42 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза и пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, на севере и востоке порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ветер северо-западный, северный, днем на севере, юге и в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 38-40 градусов. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный, на западе и юге порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.