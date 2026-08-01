Иран готовит ответ на возможные удары США

Иран подготовил план реагирования на потенциальные атаки США и Израиля на энергетическую инфраструктуру исламской республики. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Он назвал сообщения американских СМИ о возможных ударах "безумием" и предупредил, что Тегеран полностью готов к ответным действиям.

"Среди потенциальных целей Ирана важнейшая инфраструктура Израиля и американские энергетические объекты в регионе", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что США и Израиль планируют одну из самых масштабных бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана.