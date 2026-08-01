Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 36 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото на острове Кюсю (Япония) возросло до 36 человек.

Как сообщают японские медиа, среди них девять человек погибли при обрушении дымовой трубы на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, семеро - в городе Касима, где расположен торговый центр Aeon Mall Kumamoto, в котором после землетрясения произошел мощный взрыв.

Напомним, ранее Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии после разрушительного землетрясения.