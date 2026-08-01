Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 36 человек
1 Августа 2026, 01:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1 Августа 2026, 01:171 Августа 2026, 01:17
57Фото: Pixabay.com
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото на острове Кюсю (Япония) возросло до 36 человек.
Как сообщают японские медиа, среди них девять человек погибли при обрушении дымовой трубы на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, семеро - в городе Касима, где расположен торговый центр Aeon Mall Kumamoto, в котором после землетрясения произошел мощный взрыв.
Напомним, ранее Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии после разрушительного землетрясения.
Самое читаемое
- 14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло
- В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля
- Склад Wildberries в Волгограде загорелся после атаки беспилотников
- Жители Астаны смогут получать заказы от автономных роботов