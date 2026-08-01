Железнодорожный вокзал открыли в Жамбылской области после реконструкции

В рамках реализации проекта на вокзале Боранлды завершены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка здания, модернизация наружных и внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, реконструкция пассажирской платформы. Установлены новая мебель и современное оборудование.



Как рассказали в КТЖ, железнодорожный вокзал Боранды, построенный в 1905 году, после реконструкции представляет собой современное одноэтажное здание площадью 309,65 кв. м. Через станцию курсируют 20 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Алматы, Астаной, Карагандой, Кокшетау, курортом Боровое, Павлодаром, Семеем, Петропавловском, Актобе, Мангистау, Туркестаном, Шымкентом и Кызылордой, а также с Российской Федерацией.



Реконструкция вокзала направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, создание комфортной и безопасной среды, а также обеспечение доступности железнодорожной инфраструктуры. Обновленный вокзал соответствует современным требованиям к транспортной инфраструктуре и обеспечивает более высокий уровень комфорта для жителей и гостей Жамбылской области.