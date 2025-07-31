Очередной инцидент с нарушением общественного порядка произошёл в Астане. Утром прохожие заметили обнажённого мужчину, разгуливавшего в районе между теннисным центром и отелем St. Regis. Как сообщили в Департаменте полиции столицы, личность нарушителя установлена — им оказался 60-летний житель города, передаёт BAQ.KZ.

"В отношении мужчины возбуждено административное производство. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения и принятия соответствующего решения. Нарушитель помещён в комнату временного задержания", — сообщили в полиции.

Причины столь необычного поведения не уточняются. В ведомстве напомнили о недопустимости подобных поступков и напомнили, что за нарушение норм общественного поведения предусмотрена административная ответственность.

"Призываем граждан соблюдать нормы поведения в общественных местах и уважать окружающих", — говорится в официальном комментарии полиции.

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