60 тысяч камер видеонаблюдения выявляют загрязнение общественных мест в Астане

Эти меры направлены на укрепление общественного порядка, контроль за соблюдением правил благоустройства и формирование комфортной и безопасной среды для жителей города. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщили заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Медет Джалпыбаев и управляющий директор Ситуационного центра Astana Smart City Айбек Ахметбеков.

По словам Медета Джалпыбаева, с начала года в Астане в рамках акции «Таза Қазақстан» организовано более 250 экологических мероприятий. В экологическом месячнике, проходившем с 11 апреля по 16 мая, приняли участие более 300 тысяч жителей.

Также на постоянной основе ведется работа по выявлению нарушений правил благоустройства и ликвидации несанкционированных свалок.

«По результатам мониторинга космических снимков АО «Ғарыш Сапары» в Астане зарегистрировано 122 несанкционированных места размещения отходов. Из них 68 участков ликвидированы, по 54 участкам работы продолжаются. Все выявленные участки в районах Алматы, Есиль и Сарыарка полностью ликвидированы. В районе Нура работы продолжаются. Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны совместно с Департаментом полиции, службой «Айкомек» 109 и районными акиматами ежедневно проводит мониторинг по выявлению нарушений правил благоустройства и фактов незаконного сброса мусора», — сообщил спикер.

По словам Айбека Ахметбекова, к единой цифровой системе города подключено более 60 тысяч камер видеонаблюдения. В систему поэтапно внедряется более 35 сценариев видеоаналитики на основе искусственного интеллекта.

Камеры позволяют выявлять загрязнение общественных мест, незаконный сброс мусора, акты вандализма, повреждение остановочных павильонов и элементов благоустройства, незаконную торговлю и нарушения общественного порядка.

По словам Айбека Ахметбекова, искусственный интеллект лишь выявляет потенциальные нарушения и привлекает внимание оператора. Окончательное решение принимают уполномоченные сотрудники.

Камеры, датчики и GPS-системы коммунальных служб интегрированы в Ситуационный центр. Работа по каждому инциденту осуществляется по следующему алгоритму: событие фиксируется автоматически или вручную, оператор проверяет информацию, направляет ее в ответственную службу, после чего исполнение контролируется в системе.

В настоящее время к центру подключены 18 экстренных, коммунальных и иных служб.