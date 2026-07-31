Водитель спрятал 8,5 кг гашиша под капотом автомобиля в Жамбылской области
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В Жамбылской области пресечен факт перевозки наркотических средств в особо крупном размере. Водитель, перевозивший около 8,5 кг гашиша, задержан.
Что обнаружили в машине
На автодороге «Кордай – Алматы» в рамках оперативного мероприятия был остановлен автомобиль. При проверке транспортного средства с помощью служебной собаки по кличке Сэм под капотом обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом, предположительно являющимся гашишем.
Экспертиза подтвердила, что общий вес изъятого наркотического средства составил около 8,5 кг.
Куда везли запрещенное вещество
Установлено, что 55-летний водитель перевозил наркотики в направлении Алматы.
Стоимость изъятого вещества на черном рынке оценивается примерно в 10 млн тенге. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям крупная партия наркотических средств не была допущена к дальнейшему распространению.
Что известно о расследовании
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Астане сотрудники полиции пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.
По данным МВД, задержан 40-летний житель столицы, который выполнял роль так называемого "склада" и хранил запрещённые вещества для дальнейшего распространения через Telegram.
Во время обысков и проверки тайников правоохранители обнаружили упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более 4 килограммов синтетических наркотиков – α-PVP и мефедрона.
Как сообщили в ведомстве, изъятая партия могла составить более 12 тысяч разовых доз. Её распространение на территории столицы удалось предотвратить.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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