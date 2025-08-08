60 волонтёров очистили берег водоёма под Шахтинском
Молодёжь Шахтинска очистила прибрежную зону водоёма в рамках акции "Таза Қазақстан".
Ко Дню Конституции участники программы "Жасыл ел" совместно с молодёжным ресурсным центром Шахтинска провели экологическую акцию по уборке территории за чертой города, передает BAQ.KZ.
Было собрано более 50 мешков мусора, включая пластиковые и стеклянные отходы; очищено свыше 2 километров прибрежной линии; проведена разъяснительная работа с отдыхающими о важности соблюдения чистоты на природе.
Акция объединила свыше 60 участников, включая волонтёров, сотрудников Ресурсного центра, представителей местных органов и неравнодушных жителей города.
Инициатива стала частью серии мероприятий, приуроченных к государственному празднику, и ещё раз продемонстрировала важную роль молодёжи в развитии экологической культуры и гражданской активности.
