61-летнего мужчину насмерть втянуло в МРТ-аппарат в частной клинике
Магнитное поле МРТ стало смертельным из-за 9-килограммовой цепи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На Лонг-Айленде (Нью-Йорк) мужчина погиб, когда его металлическая цепь весом 9 кг была втянута в работающий томограф, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
61-летний мужчина скончался в результате трагического инцидента в диагностическом центре Nassau Open MRI, когда его массивная металлическая цепь оказалась смертельной ловушкой в работающем МРТ-аппарате.
По информации полиции округа Нассо, мужчина вошёл в кабинет магнитно-резонансной томографии без разрешения, когда аппарат был активен. Его жена, проходившая обследование, позвала мужа помочь ей встать после процедуры. На нём была тяжёлая цепь с замком, используемая для тренировок.
Как рассказала местным СМИ супруга погибшего, Эдриенн Джонс-Макаллистер, цепь весом около 20 фунтов (примерно 9 кг) мгновенно была втянута в аппарат мощным магнитным полем, унеся за собой и мужчину.
"Он помахал мне рукой, и тут же всё его тело стало вялым", — со слезами на глазах рассказала женщина.
"Я кричала: "Выключите машину! Звоните 911! Сделайте что-нибудь!""
По её словам, это был не первый визит пары в клинику, и один из сотрудников ранее уже обращал внимание на цепь мужа:
"Он тогда даже сказал: "Ого, какая тяжёлая цепь!""
В связи с происшествием ведется расследование.
Самое читаемое
- Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
- Аферу на миллионы сорвали в петропавловском ТРЦ
- Переезд детдома из Алматы в Конаев: одна девочка потеряла сознание, у мальчика травма
- Масштабное отключение горячей воды в Астане: акимат опубликовал адреса
- Воспитанники Центра адаптации несовершеннолетних из Алматы переехали в Конаев