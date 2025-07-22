На Лонг-Айленде (Нью-Йорк) мужчина погиб, когда его металлическая цепь весом 9 кг была втянута в работающий томограф, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

61-летний мужчина скончался в результате трагического инцидента в диагностическом центре Nassau Open MRI, когда его массивная металлическая цепь оказалась смертельной ловушкой в работающем МРТ-аппарате.

По информации полиции округа Нассо, мужчина вошёл в кабинет магнитно-резонансной томографии без разрешения, когда аппарат был активен. Его жена, проходившая обследование, позвала мужа помочь ей встать после процедуры. На нём была тяжёлая цепь с замком, используемая для тренировок.

Как рассказала местным СМИ супруга погибшего, Эдриенн Джонс-Макаллистер, цепь весом около 20 фунтов (примерно 9 кг) мгновенно была втянута в аппарат мощным магнитным полем, унеся за собой и мужчину.

"Он помахал мне рукой, и тут же всё его тело стало вялым", — со слезами на глазах рассказала женщина. "Я кричала: "Выключите машину! Звоните 911! Сделайте что-нибудь!""

По её словам, это был не первый визит пары в клинику, и один из сотрудников ранее уже обращал внимание на цепь мужа:

"Он тогда даже сказал: "Ого, какая тяжёлая цепь!""

В связи с происшествием ведется расследование.