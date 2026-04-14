Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима области Жетісу Бейбит Исабаев. В ходе встречи Президент заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона и планах на предстоящий период, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Бейбита Исабаева, по итогам 2025 года в области достигнуты все основные целевые индикаторы. Объем привлеченных инвестиций составил 610 млрд тенге, что на 12,8% выше показателей предыдущего года.

Отдельное внимание было уделено развитию агропромышленного комплекса. В регионе расширены посевные площади, в том числе под сахарную свеклу. Ведется работа по увеличению мощностей Аксуского и Коксуского сахарных заводов в два раза — до 950 тыс. тонн. До 2027 года планируется реализовать 23 инвестиционных проекта на сумму 94,4 млрд тенге. Речь идет о строительстве птицефабрик, откормочных площадок, рыбных и тепличных хозяйств и других объектов.

В промышленной сфере за последние три года введено 29 новых объектов и расширено 7 действующих производств. Создано 1841 рабочее место.

Аким также доложил о развитии инфраструктуры. Уровень газификации в области достиг 67,2%. Завершено строительство газопровода «Талдыкорган – Ушарал», благодаря чему газифицировано 210 населенных пунктов и обеспечен доступ к газу для более чем 650 тыс. жителей.

Продолжается развитие туристического потенциала региона. Решены вопросы строительства дорог, обеспечения питьевой водой, электроснабжения и водоотведения в туристических зонах на побережьях озер Алаколь и Балхаш. Начаты работы по укреплению береговой линии водоемов. Кроме того, ведется реконструкция 31 км автодороги, ведущей к водопаду Бурхан-Булак.

В рамках экологической программы Таза Қазақстан в регионе планируется создать три экопарка и высадить 121 тыс. саженцев.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, в том числе по повышению эффективности работы пограничного пункта «Достық» и специальной экономической зоны «Хоргос» на границе с Китаем. Также поручено активизировать развитие горного туризма и зон отдыха на Алаколе и Балхаше.