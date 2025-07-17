62 человека с психическими заболеваниями водили авто в области Абай
Прокуратура Урджарского района области Абай выявила тревожную цифру.
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62 водителей, находящихся на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога, при этом имеющих водительские удостоверения, выявили в области Абай, передает BAQ.KZ.
Риски, связанные с такими водителями, очевидны: заболевания могут привести к внезапной потере контроля над транспортным средством, что в свою очередь может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Один из ярких примеров произошел в 2023 году, когда житель Урджарского района, страдающий эпилепсией, потерял сознание за рулем на оживленном перекрестке. В результате аварии повреждены два автомобиля, а один из пассажиров пострадал.
Прокуратура уже направила представление, в котором потребовала аннулирования водительских удостоверений для всех 62 граждан. Полиция приступила к судебным процедурам для прекращения их прав на управление транспортом.
Кроме того, прокуратура района приняла решение о передаче информации о гражданах, состоящих на учете у психиатра-нарколога, в органы полиции, с целью лишения их не только водительских прав, но и разрешений на владение оружием. Эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и предотвращение новых инцидентов.
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