62 водителей, находящихся на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога, при этом имеющих водительские удостоверения, выявили в области Абай, передает BAQ.KZ.

Риски, связанные с такими водителями, очевидны: заболевания могут привести к внезапной потере контроля над транспортным средством, что в свою очередь может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Один из ярких примеров произошел в 2023 году, когда житель Урджарского района, страдающий эпилепсией, потерял сознание за рулем на оживленном перекрестке. В результате аварии повреждены два автомобиля, а один из пассажиров пострадал.

Прокуратура уже направила представление, в котором потребовала аннулирования водительских удостоверений для всех 62 граждан. Полиция приступила к судебным процедурам для прекращения их прав на управление транспортом.

Кроме того, прокуратура района приняла решение о передаче информации о гражданах, состоящих на учете у психиатра-нарколога, в органы полиции, с целью лишения их не только водительских прав, но и разрешений на владение оружием. Эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и предотвращение новых инцидентов.