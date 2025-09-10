Прокуратура Аральского района Кызылординской области восстановила трудовые права сотен сотрудников районной больницы, оставшихся без заработной платы за июнь 2025 года, передает BAQ.KZ.

В ходе проведённого мониторинга надзорный орган выявил, что у государственного коммунального предприятия "Аральская районная многопрофильная центральная больница" образовалась задолженность по заработной плате перед 623 работниками на сумму более 109 млн тенге.

С целью устранения нарушений прокуратура 16 июля текущего года внесла официальное представление в адрес руководства учреждения.

В результате принятых мер, вся сумма задолженности была полностью погашена, а работникам своевременно выплачены положенные средства. Тем самым обеспечено соблюдение конституционных прав граждан на труд и получение заработной платы без задержек.