  • 10 Сентября, 13:26

623 медика остались без зарплаты в Кызылординской области

Больница накопила долг в 109 млн тенге.

Сегодня, 12:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Depositphotos Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
62
Фото: Depositphotos

Прокуратура Аральского района Кызылординской области восстановила трудовые права сотен сотрудников районной больницы, оставшихся без заработной платы за июнь 2025 года, передает BAQ.KZ.

В ходе проведённого мониторинга надзорный орган выявил, что у государственного коммунального предприятия "Аральская районная многопрофильная центральная больница" образовалась задолженность по заработной плате перед 623 работниками на сумму более 109 млн тенге.

С целью устранения нарушений прокуратура 16 июля текущего года внесла официальное представление в адрес руководства учреждения.

В результате принятых мер, вся сумма задолженности была полностью погашена, а работникам своевременно выплачены положенные средства. Тем самым обеспечено соблюдение конституционных прав граждан на труд и получение заработной платы без задержек.

Самое читаемое

Наверх