Масштабное кровопролитие: в результате недавних атак Израиля на территорию Исламской Республики Иран погибло не менее 627 человек, сообщил 25 июня официальный представитель министерства здравоохранения Хосейн Керманпур, передает BAQ.KZ. Эти цифры, по его словам, основаны на сопоставлении данных из наиболее пострадавших провинций по состоянию на 24 июня.

Ранения получили более 4,8 тысячи человек, многие из них находятся в критическом состоянии. Медицинские учреждения страны работают в режиме чрезвычайной ситуации, мобилизованы все резервы.

Власти Ирана пока не озвучили точную картину разрушений, однако очевидцы сообщают о многочисленных ударах по инфраструктуре и жилым кварталам. В пострадавших регионах царит хаос: продолжаются спасательные операции, а родственники разыскивают пропавших без вести.

Официальный Тегеран расценивает действия Израиля как акт военной агрессии, наносящий тяжёлый урон не только населению, но и стабильности всего региона. Международное сообщество обеспокоено эскалацией конфликта, однако дипломатические меры пока не привели к снижению напряжённости.

Эта трагедия может стать поворотным моментом в уже и без того взрывоопасной обстановке на Ближнем Востоке.