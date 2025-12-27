В 2025 году в Актюбинской области было запланировано строительство 87 объектов социальной и инфраструктурной направленности. По итогам года 64 из них будут введены в эксплуатацию, ещё 23 проекта перейдут на 2026 год, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области, в текущем году на строительно-монтажные работы и разработку проектно-сметной документации предусмотрено 87,7 млрд тенге. Финансирование осуществляется за счёт средств Национального фонда, республиканского и областного бюджетов, областного резерва, а также Специального государственного фонда.

Выделенные средства направлены на развитие жилищного строительства, а также социальной и инженерной инфраструктуры региона.

Наибольший объём работ приходится на сферу образования — в настоящее время реализуется 45 проектов. В сфере здравоохранения предусмотрено строительство 18 объектов, 15 из которых уже переданы в пользование населению. Также продолжается возведение объектов спорта, культуры, социальной защиты, органов по чрезвычайным ситуациям и других государственных учреждений.

"Строительство социальных объектов ведётся системно и в соответствии с утверждёнными графиками", — отметил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства области Аслан Жарасбаев.

Кроме того, в регионе реализуются крупные социально значимые проекты. В Актобе продолжается строительство музыкально-драматического театра, футбольного стадиона и универсального спортивного комплекса на 5 тысяч мест. Эти объекты станут важным вкладом в развитие культурного и спортивного потенциала области.

Своевременный ввод социальных и инфраструктурных объектов в эксплуатацию направлен на повышение качества жизни населения и устойчивое развитие ключевых отраслей региона.