Благодаря строительству новых объектов более 170 тысяч человек получили шаговую доступность к врачам. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на совещании в Правительстве под руководством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, передает BAQ.KZ.

На встрече обсудили реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". До конца года планируют завершить строительство ещё 10 медицинских объектов. Кроме того, 32 районные больницы модернизировали до уровня многопрофильных центральных. За три года на капитальный ремонт больниц выделили почти 70 млрд тенге.

Особое внимание уделили кадровой проблеме. По словам Аиды Балаевой, даже при создании современной инфраструктуры важно заранее решить этот вопрос. Уже сейчас в крупных городах не хватает узких специалистов, а открытие ещё ряда объектов потребует дополнительного персонала. Поэтому вице-премьер подчеркнула, что необходимо тщательно проработать все механизмы, чтобы вместе с новой инфраструктурой люди действительно получили качественную медицинскую помощь.