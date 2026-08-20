650 гектаров лесного массива сгорело в Карагандинской области

Произошло горение сухой травы на площади 613,6 га и участка, покрытого лесом, на территории Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира. Угрозы дальнейшего распространения пожара на лесные массивы не допущено. Общая площадь пожара составила 650 га.

Тушение пожара осложнялось сложным горно-сопочным рельефом местности, труднодоступностью отдельных участков и сильными порывами ветра. Благодаря принятым мерам распространение огня удалось остановить.

Для тушения отдельных очагов в труднодоступной местности привлекалась авиация МЧС. Вертолетами «Казавиаспас», оборудованными водосливными устройствами, произведено 26 сбросов воды общим объемом 78 тонн.

В ликвидации пожара были задействованы порядка 310 человек личного состава и 44 единицы техники МЧС, местных исполнительных органов, лесных хозяйств и других взаимодействующих служб, а также 2 вертолета «Казавиаспас».

В настоящее время проводятся работы по ликвидации отдельных очагов тления и проливке территории. Ситуация находится на контроле МЧС.