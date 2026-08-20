650 гектаров лесного массива сгорело в Карагандинской области
В Шетском районе Карагандинской области вблизи села Унирек природный пожар локализован.
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Произошло горение сухой травы на площади 613,6 га и участка, покрытого лесом, на территории Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира. Угрозы дальнейшего распространения пожара на лесные массивы не допущено. Общая площадь пожара составила 650 га.
Тушение пожара осложнялось сложным горно-сопочным рельефом местности, труднодоступностью отдельных участков и сильными порывами ветра. Благодаря принятым мерам распространение огня удалось остановить.
Для тушения отдельных очагов в труднодоступной местности привлекалась авиация МЧС. Вертолетами «Казавиаспас», оборудованными водосливными устройствами, произведено 26 сбросов воды общим объемом 78 тонн.
В ликвидации пожара были задействованы порядка 310 человек личного состава и 44 единицы техники МЧС, местных исполнительных органов, лесных хозяйств и других взаимодействующих служб, а также 2 вертолета «Казавиаспас».
В настоящее время проводятся работы по ликвидации отдельных очагов тления и проливке территории. Ситуация находится на контроле МЧС.
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