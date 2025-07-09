Гости горного курорта Шымбулак в Алматы оказались в центре неприятной ситуации, когда им предъявили неожиданный и непрозрачный счёт за парковку, передает BAQ.KZ. За суточную стоянку с отдыхающих потребовали 6500 тенге, хотя информации о тарифах на месте не было, сообщили они в Instagram-паблике zhest_kazakhstan.

По словам отдыхающих, сотрудники информационной стойки не смогли объяснить происхождение суммы, а на просьбу вызвать руководство курорта они получили отказ. В ответ им сказали, что "все на выходном" и "вопрос закрыт". Более того, курортные служащие предупредили, что если они попытаются покинуть стоянку без оплаты, стоимость продолжит расти.

Отдыхающие, несмотря на отсутствие официальных разъяснений, были вынуждены заплатить, чтобы уехать. Теперь они требуют от администрации курорта чётко обозначить правила пользования парковкой и разместить тарифы в доступной и понятной форме.

В ответ на претензии администрация Шымбулака заявила, что при оплате через мобильное приложение стоимость парковки отображается. Также они уточнили, что ранее перед въездом размещались таблички с тарифами. По их словам, плата рассчитывается помесячно, суммируя стоимость каждых четырёх часов: 4 часа - 1000 тенге, 8 часов - 2000 тенге, 12 часов - 3000 тенге, и 24 часа - 6500 тенге.

Однако многие посетители отмечают, что информация о тарифах на месте в день их приезда не была доступна, а интерфейс приложения вызывает затруднения у пожилых и иностранных гостей.