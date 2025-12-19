В штате Северная Каролина в США потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли все семь человек, находившиеся на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили власти штата, бизнес-джет Cessna 550 разбился при посадке в аэропорту города Стейтсвилл. После падения воздушного судна на месте происшествия вспыхнул пожар.

Представители властей отметили, что в настоящее время не могут опубликовать точный список погибших из-за сильного возгорания, которое затрудняет идентификацию жертв.

Американские СМИ предполагают, что среди погибших может быть чемпион NASCAR Грегг Биффл, которому принадлежал бизнес-джет, а также его супруга и двое детей. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В Федеральном управлении гражданской авиации США ранее подтвердили, что самолет упал при посадке в аэропорту города Стейтсвилл. Расследование причин авиакатастрофы продолжается.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как на взлетно-посадочной полосе, куда рухнул самолет, поднимаются языки пламени, а экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.