7 человек погибли при крушении бизнес-джета в США
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В штате Северная Каролина в США потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли все семь человек, находившиеся на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".
Как сообщили власти штата, бизнес-джет Cessna 550 разбился при посадке в аэропорту города Стейтсвилл. После падения воздушного судна на месте происшествия вспыхнул пожар.
Представители властей отметили, что в настоящее время не могут опубликовать точный список погибших из-за сильного возгорания, которое затрудняет идентификацию жертв.
Американские СМИ предполагают, что среди погибших может быть чемпион NASCAR Грегг Биффл, которому принадлежал бизнес-джет, а также его супруга и двое детей. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
В Федеральном управлении гражданской авиации США ранее подтвердили, что самолет упал при посадке в аэропорту города Стейтсвилл. Расследование причин авиакатастрофы продолжается.
На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как на взлетно-посадочной полосе, куда рухнул самолет, поднимаются языки пламени, а экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026
- Единую платформу комуслуг запустят в Казахстане в 2026 году