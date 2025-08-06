В Кызылординской области началось строительство новых медицинских объектов на 7 миллиардов тенге. Эти средства были выделены из Специального государственного фонда в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

Строительство ведётся в четырёх районах области — Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском. На территории центральных районных больниц появятся современные корпуса, в которых разместятся высокоспециализированные медицинские отделения. Среди них — инсультные центры, рентгенохирургические отделения и кабинеты, оснащённые самым современным оборудованием.

В частности, планируется установка аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ангиографических систем. Всё это позволит диагностировать и лечить тяжёлые заболевания на ранней стадии — без необходимости направлять пациентов в областные или столичные клиники.

Ожидается, что новая инфраструктура охватит более 300 тысяч сельских жителей — это десятки сёл и малых городов, где на протяжении многих лет наблюдалась нехватка качественной медицинской помощи.

Сдача объектов в эксплуатацию запланирована уже на текущий год.