7 млрд тенге из возвращённых активов направили на здоровье сельчан
В Кызылординской области строят новые больницы.
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В Кызылординской области началось строительство новых медицинских объектов на 7 миллиардов тенге. Эти средства были выделены из Специального государственного фонда в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.
Строительство ведётся в четырёх районах области — Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском. На территории центральных районных больниц появятся современные корпуса, в которых разместятся высокоспециализированные медицинские отделения. Среди них — инсультные центры, рентгенохирургические отделения и кабинеты, оснащённые самым современным оборудованием.
В частности, планируется установка аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ангиографических систем. Всё это позволит диагностировать и лечить тяжёлые заболевания на ранней стадии — без необходимости направлять пациентов в областные или столичные клиники.
Ожидается, что новая инфраструктура охватит более 300 тысяч сельских жителей — это десятки сёл и малых городов, где на протяжении многих лет наблюдалась нехватка качественной медицинской помощи.
Сдача объектов в эксплуатацию запланирована уже на текущий год.
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