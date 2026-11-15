Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд

Вокруг бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга разгорается новая волна обсуждений. После признания в супружеской измене и публикаций о других предполагаемых романах в СМИ заговорили о возможном разводе миллиардера с женой Лори. Если супруги решат расстаться, раздел их имущества может стать одним из самых дорогих в истории.

Дженсен и Лори Хуанг женаты около 41 года. Они познакомились во время учёбы на инженерном факультете Университета штата Орегон. У пары двое взрослых детей, оба связаны с Nvidia. Супруги живут в Калифорнии, где действует режим совместной супружеской собственности. Как правило, имущество, нажитое во время брака, при разводе делится поровну, если супруги не заключили соглашение, предусматривающее иное.

По оценке Forbes, состояние Хуанга составляет около 143 млрд долларов. При условии, что значительная часть этих активов будет признана совместно нажитым имуществом, Лори теоретически может претендовать более чем на 70 млрд долларов. Однако точная сумма будет зависеть от структуры активов и возможных брачных соглашений. Есть ли у супругов такой договор, неизвестно.

Пока нет и подтверждения, что Лори Хуанг намерена подавать на развод. Одним из наиболее известных примеров дорогостоящего раздела имущества стал развод сооснователя Microsoft Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс. По оценкам, бывшая супруга миллиардера получила активы примерно на 76 млрд долларов. В 2019 году основатель Amazon Джефф Безос передал бывшей жене Маккензи Скотт акции компании стоимостью на тот момент около 38,3 млрд долларов. Это соответствовало 4% акций Amazon.

Впоследствии Скотт направила значительную часть своего состояния на благотворительность: по приведённым в публикации оценкам, около 26,4 млрд долларов получили более 2700 организаций.