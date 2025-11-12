В ходе встречи вице-министр подробно рассказал о предпринимаемых мерах в сфере энергетики и прохождении отопительного сезона, а также модернизации объектов энергетической инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.

В СКО проведен ремонт более 400 км линий электропередачи, 43 подстанций и трансформаторов. В сфере теплоснабжения реализуются 4 проекта, в том числе строительство тепломагистрали по улицам Жабаева – Шажимбаева – Новая – Алтынсарина в Петропавловске. Также выполнена реконструкция и капремонт 7,6 км тепловых сетей.

В рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года в СКО данная работа продолжится. Предусмотрена модернизация около 7 тыс. км электролиний и обновление 66 км теплосетей за 5 лет.

Для повышения надежности электроснабжения запланировано строительство кольцевой линии электропередачи 110 кВ "Ленинградская – Талшик – Кишкенеколь" на территории Уалихановского и Акжарского районов.

На встрече граждане задали актуальные вопросы по обновлению инфраструктуры, газификации региона и обеспечению ГСМ. Вице-министр Сунгат Есимханов подробно ответил на озвученные вопросы. Все обращения были приняты в работу для последующего рассмотрения на уровне министерства и профильных организаций.