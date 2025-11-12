7 тыс. км электролиний и 66 км теплосетей обновят в Северном Казахстане
В Петропавловске вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов провёл встречу с жителями Северо-Казахстанской области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе встречи вице-министр подробно рассказал о предпринимаемых мерах в сфере энергетики и прохождении отопительного сезона, а также модернизации объектов энергетической инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.
В СКО проведен ремонт более 400 км линий электропередачи, 43 подстанций и трансформаторов. В сфере теплоснабжения реализуются 4 проекта, в том числе строительство тепломагистрали по улицам Жабаева – Шажимбаева – Новая – Алтынсарина в Петропавловске. Также выполнена реконструкция и капремонт 7,6 км тепловых сетей.
В рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года в СКО данная работа продолжится. Предусмотрена модернизация около 7 тыс. км электролиний и обновление 66 км теплосетей за 5 лет.
Для повышения надежности электроснабжения запланировано строительство кольцевой линии электропередачи 110 кВ "Ленинградская – Талшик – Кишкенеколь" на территории Уалихановского и Акжарского районов.
На встрече граждане задали актуальные вопросы по обновлению инфраструктуры, газификации региона и обеспечению ГСМ. Вице-министр Сунгат Есимханов подробно ответил на озвученные вопросы. Все обращения были приняты в работу для последующего рассмотрения на уровне министерства и профильных организаций.
Самое читаемое