Одна из станций LRT временно недоступна для пассажиров в Астане
В настоящее время возле станции продолжается укладка асфальта.
Сегодня 2026, 15:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:12Сегодня 2026, 15:12
94Фото: Akorda.kz
Станция «Жібек жолы» №117 системы LRT в Астане пока не введена в эксплуатацию. Как сообщили в компании CTS, объект ещё не готов к полноценному приёму пассажиров из-за продолжающихся работ по благоустройству прилегающей территории.
В настоящее время возле станции продолжается укладка асфальта, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, а также озеленение территории.
После завершения всех работ станцию планируют открыть для пассажиров.
При этом остальные станции LRT продолжают функционировать в штатном режиме. Общественный транспорт работает ежедневно с 06:00 до 23:00.
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске проекта Astana LRT.