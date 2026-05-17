Одна из станций LRT временно недоступна для пассажиров в Астане

Станция «Жібек жолы» №117 системы LRT в Астане пока не введена в эксплуатацию. Как сообщили в компании CTS, объект ещё не готов к полноценному приёму пассажиров из-за продолжающихся работ по благоустройству прилегающей территории.

В настоящее время возле станции продолжается укладка асфальта, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, а также озеленение территории.

После завершения всех работ станцию планируют открыть для пассажиров.

При этом остальные станции LRT продолжают функционировать в штатном режиме. Общественный транспорт работает ежедневно с 06:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске проекта Astana LRT.