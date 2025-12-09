Акмолинская область подводит итоги работы органов по защите прав потребителей, демонстрируя впечатляющие результаты за 2025 год, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента торговли и защиты прав потребителей, за год было рассмотрено 983 обращения граждан. Более 80 процентов из них завершились в пользу потребителей, а общая сумма возвращённых средств превысила 82 миллиона тенге.

Большинство споров удаётся решить в досудебном порядке благодаря оперативной работе специалистов ведомства. Один из наиболее заметных случаев — возврат 8,1 миллиона тенге жителю региона, который приобрёл подержанный автомобиль с нарушениями. Департамент подготовил претензию к автосалону, что позволило вернуть деньги без длительных судебных разбирательств. В другой ситуации покупательнице нового автомобиля удалось отказаться от транспорта с повреждениями и вернуть 28,3 миллиона тенге.

Проблемы с бытовыми товарами и электроникой также часто становятся поводом для обращений. Жительнице области помогли добиться устранения нарушений по договору на поставку мебели стоимостью 1 000 200 тенге. Предприниматель, после разъяснений специалистов, исправил задержки и недостатки товара.

Особое внимание привлёк случай 70-летнего жителя региона, который заказал смартфон на Wildberries. Вместо заявленного Redmi 14 он получил устройство, не прошедшее IMEI-верификацию. Продавец отказывался возвращать деньги, однако вмешательство Департамента позволило вернуть мужчине 34 840 тенге.

Ещё один потребитель столкнулся с отказом в возврате предоплаты при бронировании базы отдыха. После участия специалистов стороны пришли к мировому соглашению: деньги были возвращены, а также предоставлен дополнительный день проживания со скидкой. Жительница Кокшетау, недовольная качеством ремонта своего телефона, также получила компенсацию в размере 22 500 тенге, поскольку дефект проявился в период гарантии.

Высокая эффективность работы Департамента подтверждается и судебной практикой. За 11 месяцев 2025 года ведомство участвовало в 15 судебных процессах в статусе третьего лица, что позволило взыскать в пользу граждан более 9,9 миллиона тенге.