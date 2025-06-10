В Актау завершено судебное разбирательство по делу о крупном хищении средств дольщиков, в ходе которого осужден Корниенко Н.Н., выдавший себя за руководителя жилищно-строительного кооператива "СК 2032", передает BAQ.KZ. Он заключил с девятью дольщиками договора на покупку квартир в строящемся жилом комплексе "МИЗАМ", однако действия его не имели никаких правовых оснований. В результате мошеннических действий потерпевшие лишились 70 млн тенге.

В ходе расследования, проведенного Департаментом АФМ по Мангистауской области, выяснилось, что Корниенко использовал свои полномочия, не имея на это права, и присвоил собранные средства, потратив их на личные нужды.

Суд, признав обвиняемого виновным, вынес приговор: 5 лет лишения свободы. Кроме того, в качестве меры обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество Корниенко — земельный участок площадью 8 тыс. кв. м стоимостью 200 млн тенге.

Это решение суда является важным шагом в борьбе с мошенничеством в сфере жилищного строительства и в очередной раз подчеркивает необходимость строгого контроля за деятельностью застройщиков и кооперативов в регионе.

🛠️ Арестованное имущество будет использовано для возмещения гражданских исков потерпевших.