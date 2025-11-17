Казахстан продолжает активную и системную работу по противодействию интернет- и телефонному мошенничеству, передает BAQ.KZ.

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в социальной сети X, что в России, Украине и Армении были дезорганизованы десять офисов телефонных мошенников, которые обманным путём действовали в отношении граждан Казахстана. Операции проведены совместно с правоохранительными органами указанных стран в рамках международных договоров о правовой помощи.

В результате задержано 63 подозреваемых. У них изъяли сотни единиц спецтехники, в том числе оборудование для генерации и подмены изображений и голосов (технологии дипфейк). На устройствах обнаружены базы персональных данных граждан Республики Казахстан, что подтверждает масштаб и организованность преступной деятельности.

Важным инструментом в борьбе с мошенниками стал Анти Call-Центр, созданный в Астане органами прокуратуры совместно с АО "Казахтелеком". Это уникальный проект, позволяющий перехватывать звонки мошенников и предупреждать преступления до их совершения. Центр работает круглосуточно и полностью укомплектован квалифицированными операторами, действия которых координируются сотрудниками прокуратуры.

Всего за чуть более трёх месяцев работы Анти Call-Центр перехватил свыше 70 тысяч зарубежных мошеннических звонков. Благодаря этому в Астане за 10 месяцев текущего года зафиксировано устойчивое снижение интернет-мошенничеств на 22%. По сути, тысячи граждан были защищены от возможных финансовых потерь и обмана.

Одновременно центр помогает выявлять местонахождение иностранных колл-центров и цифровых устройств, которые используют преступники. Именно эта аналитическая работа позволила оперативно пресечь деятельность офисов мошенников в России, Украине и Армении.

Казахстан активно расширяет международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. Налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Республики Беларусь, где создана совместная следственно-оперативная группа. В рамках её работы к ответственности привлекаются 55 лиц, действовавших на территории Беларуси против граждан Казахстана и других стран. Ущерб, нанесённый казахстанцам этой группой, превышает 67 миллионов тенге.

По поручению генерального прокурора проект Анти Call-Центра масштабируется по всей стране. Аналогичные центры создаются в областных центрах и городах республиканского значения.

Внедрение новых систем и технологий в борьбу с киберпреступностью продолжится. Власти подчёркивают: преступления такого типа не имеют границ, поэтому международное взаимодействие остаётся ключевым инструментом в защите граждан Казахстана.