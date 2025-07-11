70 тысяч — за муравьиный кошмар: в Балкарагае разгорелся скандал
Туристы пожаловались на полчища муравьев в элитной зоне отдыха.
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Пользователи соцсетей обсуждают инцидент, произошедший в одной из популярных зон отдыха Балкарагай. Женщина с детьми сняла номер за 70 тысяч тенге, но вечером вместо отдыха их ждал неприятный "сюрприз" — полчища муравьев и неизвестных насекомых в номере, передает BAQ.KZ.
"Мой шок в шоке", — так начинается пост подруги пострадавшей, размещенный в социальных сетях.
"Целый день отдыхали у бассейна — всё было прекрасно. Но когда вернулись в номер — увидели это. Номер не заменили, деньги не вернули, администрация игнорировала жалобы", — рассказала она.
На видео, опубликованном в Сети, видно, как насекомые буквально заполонили помещение. Женщина уточняет, что администрация предлагала вызвать дезинфекцию в полночь и остаться в этом же номере после обработки, несмотря на наличие детей. В результате семья вынуждена была уехать в город в 23:00 по разбитой дороге.
Комментариев от руководства зоны отдыха пока нет.
Пользователи в комментариях выражают возмущение:
- "Спасибо за отзыв, сэкономила нам с мужем 70 тысяч!"
- "Хотела поехать — теперь точно нет!"
- "Цена бешеная, а условия — ужасные".
- "Это не муравьи, это кошмар".
Многие призвали к бойкоту зоны отдыха и публичному разбирательству. Пользователи отмечают, что подобные случаи должны рассматриваться не только как единичные инциденты, но и как повод проверить санитарное состояние объектов туризма и отдыха.
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