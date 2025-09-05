Финансирование детского здравоохранения в Казахстане увеличено более чем в два раза — с 264 млрд до 585 млрд тенге. Благодаря внедрению инновационных технологий 5-летняя выживаемость детей с онкогематологическими заболеваниями достигла 70%. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как в стране создают современную инфраструктуру и расширяют доступ к высокотехнологичной помощи.

Финансирование и приоритет государственной политики

В Казахстане проживает около 7 млн детей — треть населения страны. По данным Министерства здравоохранения РК, финансирование медицинской помощи детям увеличено более чем в два раза и составляет 23% бюджета здравоохранения.

"На каждого ребенка в год система здравоохранения выделяет около 170 долларов США", - сообщили в министерстве здравохранения РК на запрос BAQ.KZ.

Современные технологии лечения и диагностики

Внедрены высокотехнологичные методы: иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, а также органосохраняющие методы хирургического лечения.

"В стране ежегодно получают лечение около 5 тыс. детей на 556 койках. С 2013 года выполнено 529 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток", - уточнили в Минздраве.

Уникальные операции и снижение зависимости от зарубежного лечения

В Казахстане внедрена селективная интраартериальная химиотерапия при злокачественных новообразованиях сетчатки глаза. Уже проведено более 90 таких операций, а также выполнена интраартериальная химиоэмболизация опухолей печени у младенцев.

"В 2019 году дети направлялись за рубеж по 36 видам высокотехнологичной помощи. Сегодня — только по 19. Благодаря внедрению передовых технологий направления за границу сокращены в 2 раза", - сообщили в министерстве.

Протонный центр и строительство новых клиник

На базе Национального онкоцентра запускается первый в Средней Азии протонный центр с пропускной способностью более 300 человек в год. Планируется проведение йодтерапии для детей, что позволит исключить направление ещё 14 пациентов за границу.

Кроме того, строится корпус детской хирургии КФ "UMC" на 350 коек и готовится проектно-сметная документация для республиканской педиатрической клиники на 500 коек, включая Центр детской онкологии и гематологии на 200 коек.

Поддержка ребенка и семьи не ограничивается курсом терапии. Развиваются программы реабилитации, позволяющие детям вернуться к полноценной жизни после операций и трансплантаций. Одновременно формируется нормативно-правовая база для детской паллиативной помощи.

По данным Минздрава, 5-летняя выживаемость детей с онкогематологической патологией в Казахстане сегодня достигает 70%, что соответствует мировым стандартам.

"Создание современных центров, снижение зависимости от зарубежного лечения и расширение доступности высокотехнологичной помощи обеспечивают выполнение стратегической задачи – сохранение здоровья подрастающего поколения", - подчеркнули в министерстве.

Таким образом, в Казахстане реализуются меры по развитию детской онкогематологии, включая увеличение финансирования, внедрение современных методов диагностики и лечения, а также строительство новых специализированных центров.