72 железнодорожных вокзала реконструировали в Казахстане

В Казахстане в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по благоустройству железнодорожных вокзалов и их инфраструктуры завершена реконструкция 72 объектов в 17 областях страны.

Всего по стране реализуется масштабная программа модернизации 124 железнодорожных вокзалов.

Работы включают обновление зданий и инженерных сетей, реконструкцию платформ и привокзальных территорий, расширение залов ожидания, установку современных систем безопасности, лифтов и подъемных устройств.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для пассажиров. На наиболее изношенных объектах старые здания полностью демонтируются, вместо них возводятся новые пассажирские комплексы.

По состоянию на 20 августа 2026 годареконструкция 72 вокзалов уже завершена. До конца августа планируется ввести в эксплуатацию еще 34 вокзала, а работы на 15 объектах завершатся до конца сентября.

Таким образом, в 2026 году планируется завершить реконструкцию 121 из 124 вокзалов.

Еще три крупных объекта – вокзалы Астаны, Алматы и Туркестана – планируется завершить в 2027 году. Эти здания имеют историко-архитектурную ценность, поэтому их реконструкция проводится по отдельному графику с учетом требований по сохранению первоначального архитектурного облика.

Модернизация вокзальной инфраструктуры позволит адаптировать транспортные узлы к растущему пассажиропотоку и повысить качество обслуживания как на крупных станциях, так и в регионах.

В рамках программы уже введены в эксплуатацию вокзалы в Ауыл, Белағаш, Қонаев, Ақкөл, Курорт-Боровое, Макинке, Шортанды, Аққыстау, Ганюшкино, Риддере, Шемонаихе, Талдықорғане, Орале, Алтае, Арқалыке, Түлкібасе и других населенных пунктах.

Ожидается, что обновление железнодорожной инфраструктуры повысит надежность транспортных узлов, создаст более комфортные условия для пассажиров и позволит соответствовать современным стандартам обслуживания на фоне дальнейшего развития железнодорожных перевозок.