300 тысяч тенге за молчание: в Актау задержали подозреваемого в вымогательстве

В Актау задержали мужчину по подозрению в вымогательстве 300 тысяч тенге у местного жителя. По предварительным данным, он угрожал потерпевшему распространением сведений, порочащих его репутацию.

По информации Департамента полиции Мангистауской области, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого 1 октября после получения части требуемой суммы.

По данным полиции, мужчина применял угрозы и физическую силу, требуя деньги за неразглашение компрометирующей информации. При личном обыске у задержанного обнаружили и изъяли меченые купюры.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РК (вымогательство).

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.