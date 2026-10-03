300 тысяч тенге за молчание: в Актау задержали подозреваемого в вымогательстве
Подозреваемый требовал у местного жителя 300 тысяч тенге, угрожая распространить порочащие его сведения.
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В Актау задержали мужчину по подозрению в вымогательстве 300 тысяч тенге у местного жителя. По предварительным данным, он угрожал потерпевшему распространением сведений, порочащих его репутацию.
По информации Департамента полиции Мангистауской области, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого 1 октября после получения части требуемой суммы.
По данным полиции, мужчина применял угрозы и физическую силу, требуя деньги за неразглашение компрометирующей информации. При личном обыске у задержанного обнаружили и изъяли меченые купюры.
По факту произошедшего начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РК (вымогательство).
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.
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