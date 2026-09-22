730 абонентов получили доступ к природному газу в селе под Астаной
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В селе Кызылсуат Акмолинской области завершены работы по газификации. Доступ к природному газу получили 730 абонентов.
В рамках проекта построено 67,3 км газопровода, а также установлены один газорегуляторный и восемь шкафных газорегуляторных пунктов.
По информации АО «QazaqGaz Aimaq», созданная инфраструктура позволит поэтапно подключать жилые дома села к системе газоснабжения.
Газификация населенных пунктов продолжается и в других регионах страны. В 2026 году в Казахстане реализуется 40 проектов газификации, семь из которых являются переходящими.
По итогам реализации этих проектов доступ к природному газу получат еще порядка 37 тыс. человек.
Расширение газовой инфраструктуры проводится в рамках поручений Главы государства. К 2035 году уровень газификации Казахстана планируется довести до 80%.
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