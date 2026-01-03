В Астане состоялась церемония вручения государственных стипендий в области культуры. Стипендии от имени Главы государства вручила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BAQ.KZ.

Президентская стипендия в области литературы и искусства вручается за большой вклад в развитие отечественной культуры. За все время государственных стипендий удостоились яркие дарования, которые способны внести существенный вклад в будущее казахстанского искусства. В этом году государственной поддержкой отмечены 75 человек. Среди стипендиатов– как признанные мастера, так и талантливая молодежь, подающая большие надежды.

Ежегодное присуждение стипендий является свидетельством внимания государства к творческому сообществу и молодым талантам, а также признанием их вклада в развитие казахстанской культуры и ее продвижения на международной арене.

В их числе – Жандарбек Малибеков, Меруерт Утекешова, Роза Муканова, Самал Еслямова, Ермек Асылханов, Кайрат Байбосынов и другие.

Отдельно отмечены и молодые таланты, включая оперную певицу Марию Мудряк, актрису театра Алтынай Нурбек, актера театра и кино Базила Султангазы, актрису Екатерину Максим и других. Каждый из них уже добился значимых результатов и вносит вклад в укрепление международного признания казахстанской культуры.

"Такая мера поддержки государства направлена на повышение профессионального мастерства, развитие и сохранение национального культурного наследия в различных сферах, а также способствует реализации новых идей и проектов2, - отметили в министерстве.

Отметим, в Казахстане последовательно ведется работа не только по поддержке представителей сферы, но и по укреплению культурной инфраструктуры и расширению возможностей для творчества.

Так, за последние 5 лет в Казахстане открыто более 150 новых объектов культуры, в их числе 9 театров, 18 музеев и более 50 библиотек. Построено 4 здания районных государственных архивов на 200 тысяч единиц хранения.

Кроме того, статус "Национальный" получили 11, статус "Академический" – 9 организаций культуры.

Важной частью остается и развитие литературы. Особое место здесь занимают Президентская литературная премия — это специальная награда для молодых писателей и поэтов, учреждённая в 2023 году для поддержки нового поколения литераторов, Национальная литературная премия "Айбоз", учрежденная в 2022 годупомогает открывать и продвигать современных авторов. За все время обладателями этих литературных премий стали 40 человек.

Практические результаты работы отражаются и в издательской деятельности. В 2025 году выпущено 119 наименований литературы общим тиражом 240 500 экземпляров, которые были распределены по общедоступным библиотекам страны.

Наряду с этим, в рамках "Года рабочих профессий" организован республиканский конкурс "Ерлік пен еңбек дастаны", призванный показать значимость труда через художественные произведения.

В сочетании с обновлением инфраструктуры и поддержкой творческих работников это укрепляет единое культурное пространство страны и способствует продвижению Казахстана через культуру на международной арене.