75-летию казахской белоголовой породы посвятили новую книгу

В Астане прошла презентация книги "Qazaq Aqbas – Ұлттық Қазына", посвящённой 75-летию казахской белоголовой породы крупного рогатого скота. Издание приурочено к одному из ключевых достижений отечественной селекционной науки и развитию мясного животноводства в Казахстане.

Книга подготовлена Республиканской палатой казахской белоголовой породы. Работа над ней велась около пяти лет. В издании собраны материалы об истории создания породы, учёных и животноводах, которые участвовали в её становлении, а также о значении этой породы для аграрной отрасли страны.

Казахская белоголовая порода была официально утверждена в 1950 году. Её выведение стало результатом многолетней работы специалистов в разных регионах Казахстана. В ходе селекции удалось объединить выносливость местного скота, адаптированного к степным условиям, и продуктивные качества зарубежных пород.

Благодаря этому была создана порода, отличающаяся устойчивостью к суровому климату и высокими мясными характеристиками. Она стала основой для развития современного мясного скотоводства в стране и формирования научного подхода в животноводстве.

Сегодня казахская белоголовая остаётся одной из самых распространённых мясных пород в Казахстане. По данным отраслевых специалистов, её поголовье превышает 520 тысяч голов. Порода востребована как внутри страны, так и за рубежом – в том числе племенной скот и генетический материал.

В Республиканской палате отмечают, что интерес к породе продолжает расти, а она сама сохраняет важное значение для продовольственной безопасности и развития аграрного сектора.

Книга "Qazaq Aqbas – Ұлттық Қазына" рассматривает породу не только как результат селекции, но и как часть исторического и научного наследия Казахстана. Выход издания стал заметным событием для аграрного сообщества страны.