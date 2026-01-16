Полиция расследует факт смерти пожилой женщины, ранее числившейся без вести пропавшей в Петропавловске, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области, возбуждено уголовное дело по факту смерти 75-летней жительницы города, пропавшей с вечера 14 января до утра 15 января.

По данным полиции, вечером 14 января в органы внутренних дел поступило заявление о пропаже пенсионерки, проживавшей в одном из домов по улице 314-й Стрелковой дивизии. Установлено, что около 13:00 женщина самостоятельно вышла из дома в направлении больницы и обратно не вернулась. Ее мобильный телефон был отключен. С учетом состояния здоровья не исключалось, что она могла быть дезориентирована.

На поиски были ориентированы сотрудники городского управления и департамента полиции, бойцы СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, а также волонтеры. В общей сложности в поисковых мероприятиях участвовало более 60 человек. Ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия и низкая температура воздуха. Были отработаны возможные версии исчезновения, проверены места вероятного появления женщины, а также изучены записи камер уличного видеонаблюдения. Однако в темное время суток установить ее местонахождение не удалось.

Утром 15 января пожилую женщину обнаружил участковый инспектор полиции в малопроходимой зоне - у забора возле хозяйственного корпуса недалеко от больницы. Она находилась в тяжелом состоянии и не могла контактировать из-за сильного переохлаждения. Пенсионерку незамедлительно передали бригаде скорой медицинской помощи, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В полиции также обратились к гражданам с призывом внимательно относиться к безопасности пожилых родственников, особенно если по состоянию здоровья они могут потерять ориентир, связь и не суметь самостоятельно вернуться домой.