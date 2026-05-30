Идирисов принес Казахстану серебро на Кубке вызова

В словенском Копере на этапе Кубка вызова казахстанский гимнаст Зейнолла Идирисов завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне.

Он показал результат 14.133 балла и занял второе место, уступив лишь хорвату Матео Зугецу (14.166). Бронза досталась британцу Джошуа Нэйтану (14.100).

Ещё один представитель Казахстана, серебряный призёр Олимпиады-2024 Нариман Курбанов, завершил финал на седьмой позиции с результатом 13.233.

Впереди заключительный день соревнований, где в опорном прыжке выступит Роман Маменов.