Ребенка сбили на "зебре" в центре Кокшетау

В Кокшетау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка.

Авария случилась в центре города, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Назарбаева –Жунусова.

По данным полиции, легковой автомобиль "Лада" не уступил дорогу пешеходам, когда они переходили дорогу на зелёный сигнал светофора вместе со взрослыми, и сбил ребёнка.

Светофор работал, разметка была видна, пешеходы шли по правилам – но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать происшествия. Ребёнок не получил серьёзных травм.

Показательно, что родители пострадавшего не стали предъявлять претензий к водителю.

В ведомстве сообщили, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходам. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 600 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.