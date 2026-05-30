Жителя Астаны арестовали на 15 суток за агрессивное поведение в автобусе

В Астане мужчину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань и агрессивное поведение в общественном транспорте.

Нарушение было выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео пассажир автобуса громко выражался нецензурной лексикой и нарушал общественный порядок.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 51-летний житель столицы. Мужчину доставили в управление полиции района Алматы, где в отношении него составили административный материал по факту мелкого хулиганства.

По решению суда астанчанину назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

В полиции напомнили, что нарушение общественного порядка и проявление неуважения к окружающим в общественных местах влечет ответственность, предусмотренную законодательством.