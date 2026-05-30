Жителя Астаны арестовали на 15 суток за агрессивное поведение в автобусе
Им оказался 51-летний житель столицы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане мужчину привлекли к административной ответственности за нецензурную брань и агрессивное поведение в общественном транспорте.
Нарушение было выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео пассажир автобуса громко выражался нецензурной лексикой и нарушал общественный порядок.
Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 51-летний житель столицы. Мужчину доставили в управление полиции района Алматы, где в отношении него составили административный материал по факту мелкого хулиганства.
По решению суда астанчанину назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
В полиции напомнили, что нарушение общественного порядка и проявление неуважения к окружающим в общественных местах влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- В Казахстане обсудят строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли
- Первый запуск состоялся: как проект "Байтерек" изменит космическую отрасль Казахстана
- На одном из оживленных перекрестков Астаны почти на две недели ограничат движение
- На заседании ВЕЭС приняли заявление о развитии искусственного интеллекта
- ЕНПФ исключили из первичного рынка ГЦБ: Нацбанк и Минфин раскрыли требования к первичным дилерам