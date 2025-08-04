Лодка с мигрантами из Эфиопии затонула в Аденском заливе у побережья йеменской провинции Абьян. По последним данным, погибли не менее 76 человек, десятки числятся пропавшими без вести, передает BAQ.KZ.

На борту находились 157 человек. Спастись удалось лишь 12 мигрантам. Судьба остальных остаётся неизвестной. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на международные организации.

"Это очередная трагедия на одном из самых опасных миграционных маршрутов мира", — заявил глава миссии МОМ в Йемене Абдусаттор Эсоев.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия, которые резко ухудшились в момент перехода.

Маршрут из Африки через Йемен остаётся ключевым, но крайне рискованным путём для мигрантов, стремящихся попасть в страны Персидского залива. Только в 2024 году по этому пути прошли более 60 тысяч человек, отмечают в МОМ.

В 2023 году на этом маршруте зафиксировано не менее 558 смертей, из которых 462 — из-за аварий на лодках.

Йемен, находящийся в состоянии затяжного конфликта, остаётся транзитной точкой для мигрантов из Эфиопии, Джибути и Сомали, несмотря на высокий риск гибели.