15 ноября в Токио состоялась торжественная церемония открытия XXV летних Сурдлимпийских игр — крупнейшего международного события для спортсменов с нарушением слуха, которое в этом году проходит в знаковый период: движение отмечает 100-летний юбилей, передаёт BAQ.KZ.

Флаг Казахстана на параде стран-участниц пронесли мастера спорта по сурдо дзюдо, призёры прошлых Игр Айдос Тугелбаев и Анна Краморова.

"Поднять Флаг нашей страны на международной арене — огромная честь и большая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие", — сказал Тугелбаев.

Президент Национального Сурдлимпийского комитета Серик Сапиев подчеркнул, что Игры — это важнейшая возможность для спортсменов продемонстрировать конкурентоспособность на мировом уровне.

"Мы верим в нашу команду и знаем, что каждый из них выйдет на старт с одной целью — представить Казахстан достойно", — отметил он.

Церемония открытия прошла в Tokyo Metropolitan Gymnasium. Президент Международного комитета спорта среди глухих (ICSD) Адам Коса пожелал удачи всем участникам. Яркая художественная программа отразила богатую японскую культуру и историю 100 лет Сурдлимпийского движения, подчеркнув идеи международной дружбы и единства.

В XXV летних Сурдлимпийских играх участвуют более 3000 спортсменов из 81 страны. Казахстан представлен 78 спортсменами, которые выступят в восьми видах спорта: сурдо дзюдо, бадминтон, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, греко-римская борьба, таеквондо и вольная борьба.