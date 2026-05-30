8 газовых баллонов вынесли из горящего дома в Карагандинской области

Сегодня 2026, 02:21
Фото: Pixabay.com

В Карагандинской области в поселке Новодолинский произошел пожар в частном жилом доме и трех пристроенных хозяйственных постройках.

На место оперативно прибыли силы МЧС. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение деревянных конструкций, мебели и домашних вещей внутри жилого дома. Также произошло обрушение перекрытия одной из хозяйственных построек на площади 15 квадратных метров.

В ходе тушения пожара, несмотря на открытое пламя, густой дым и высокую опасность, спасатели оперативно вынесли из зоны горения 8 газовых баллонов объемом 27 литров, предотвратив возможный взрыв.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

