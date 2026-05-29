В Казахстане обсудят строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли

Как сообщили в РГП Казаэронавигация, обсуждение пройдет 29 мая в 15:30 в Доме культуры села Кендерли города Жанаозен в формате открытого собрания.

Жителей региона, представителей общественности и всех заинтересованных лиц пригласили принять участие в слушаниях. Во время встречи участникам представят проект строительства аэропорта, а также дадут возможность задать вопросы и внести предложения.

Согласно проекту, новый аэропорт с взлетно-посадочной полосой планируют построить в 13 километрах от курортной зоны Кендерли. Для реализации проекта акимат Мангистауской области выделил земельный участок площадью 599 гектаров в Каракиянском районе.

Сообщается, что строительство будет осуществляться в соответствии с поручением президента Казахстана. Стоимость проекта оценивается в 34,3 млрд тенге, финансирование планируется за счет средств РГП «Казаэронавигация».