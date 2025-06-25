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8 миллионов казахстанцев освободят от сдачи налоговой декларации – Минфин

Сегодня, 11:53
АВТОР
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Depositphotos.com Сегодня, 11:53
Сегодня, 11:53
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Фото: Depositphotos.com

Порядка восьми миллионов казахстанцев будут освобождены от обязанности подавать налоговую декларацию в рамках действующего Налогового кодекса. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ. 

На пленарном заседании Мажилиса помимо принятия нового Налогового кодекса, были внесены изменения в действующий Налоговый кодекс.

"Это как раз вопросы отмены сдачи декларации по четвертому этапу. Мы предусматривали сдачу декларации всеми остальными гражданами. Это работники предприятий, студенты, пенсионеры – те, кто получает стабильный доход, облагаемый у источника выплаты. За них уже отчитывается налоговый агент – работодатель. Он направляет в органы государственных доходов реестр о полученных доходах", – пояснил Биржанов.

По его словам, действующий Налоговый кодекс, в который сейчас вносятся изменения, будет применяться на текущий год. Новый же Налоговый кодекс, одобренный Мажилисом, вступит в силу с 1 января следующего года.

Вместе с тем обязанность по подаче декларации остаётся за гражданами, совершающими крупные покупки.

"Если приобретение превышает 20 тысяч кратных МРП, это около 80 миллионов тенге, человек обязан предоставить декларацию с расшифровкой источника дохода", – подчеркнул вице-министр.

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