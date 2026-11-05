8 млрд тенге инвестиций привлечено в Балхашский район Алматинской области

Аким Алматинской области Чингис Аринов провел встречу с жителями Балхашского района, в ходе которой представил отчет о проделанной работе и рассказал об итогах социально-экономического развития региона. Также глава региона ответил на волнующие жителей вопросы и обозначил основные задачи на предстоящий период.

Как сообщает пресс-служба акима Алматинской области, сегодня в Балхашском районе ведется масштабная работа по повышению благосостояния населения, поддержке предпринимательства и наращиванию темпов строительства. В текущем году в основной капитал привлечено 8 млрд 723 млн тенге инвестиций, объем розничного товарооборота составил 4 млрд 577,4 млн тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства, являющегося основой экономики района, с начала года превысил 33 млрд тенге.

В этом году в районе посевные площади составили более 29 тыс. гектаров, из них около 4 тыс. гектаров занимают рисовые поля. На сегодняшний день собрано 16 117 тонн риса, уборочная кампания близится к завершению. Средняя урожайность составила 41 центнер с гектара. Кроме того, для обеспечения животноводства кормами заготовлено 160 900 тонн кормов.

В районе ведется строительство 207 квартир для социально уязвимых категорий населения. Работы по реконструкции и капитальному ремонту систем водоснабжения в селах Бакбақты, Акдала и Жидели планируется завершить до конца ноября. Кроме того, в текущем году газифицированы новый микрорайон села Баканас и село Акжар.

В сфере здравоохранения до конца года планируется ввести в эксплуатацию врачебную амбулаторию в селе Карой и фельдшерско-акушерский пункт в селе Кокжиде.

В ходе встречи Чингис Аринов подробно остановился на социально-экономическом развитии региона и актуальных вопросах Балхашского района. По итогам девяти месяцев краткосрочный экономический индикатор области составил 113,3%, рост зафиксирован во всех основных отраслях. В числе предстоящих задач – доведение объема валового регионального продукта до 7,5 трлн тенге. На сегодняшний день в области введены в эксплуатацию четыре новых инвестиционных объекта общей стоимостью 173,3 млрд тенге, также начато строительство еще одного крупного проекта.

В целях улучшения социальной инфраструктуры за счет средств областного резерва начата модернизация двух важных объектов. В частности, приступили к восстановлению детской поликлиники в городе Конаев, рассчитанной на 300 посещений в сутки, а также капитальному ремонту школы-лицея №2 имени Шокана Уалиханова на 640 мест.

Кроме того, ведется строительство блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт для обеспечения стабильного теплоснабжения Алматинской многопрофильной клинической больницы. В селе Н. Тлендиева завершается строительство пилотного комплексного объекта, который объединит в одном здании станцию скорой медицинской помощи, участковый пункт полиции и пожарную часть.

Реализуются и важные проекты по повышению безопасности дорожного движения. Активными темпами ведется расширение автомобильной дороги на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау», а также благоустройство участка автодороги в направлении Каскелена на 26 – 27-м километрах.

Глава региона отдельно остановился на вопросах развития Балхашского района. Он сообщил, что поставлены конкретные задачи по проведению капитального ремонта здания кинотеатра в селе Баканас с сохранением его исторического облика, модернизации общежития Балхашского аграрно-индустриального колледжа, а также качественному завершению капитального ремонта здания средней школы №1 имени Жамбыла Жабаева в селе Бакбакты.

Кроме того, даны поручения по укреплению берегов реки Или, сокращению потерь воды и увеличению пропускной способности магистрального канала «Тасмурун», а также изучению проектов в сфере туризма и сельского хозяйства с последующим оказанием поддержки посредством механизмов государственной поддержки.

«Все эти меры направлены на улучшение социального положения района, расширение его экономических возможностей и создание комфортных условий для жителей. Исполнение данных поручений будет находиться на постоянном контроле», – подчеркнул аким Алматинской области.

В ходе встречи жители района задали вопросы, касающиеся качества дорог, газо- и электроснабжения, получения кредитов по программе «Ауыл аманаты», а также проблем в сфере ветеринарии. По всем обращениям были даны соответствующие разъяснения.

Так, жительница села Акжар сообщила, что в прошлом году в населенном пункте проложили газовые сети, однако до сих пор жители не имеют возможности пользоваться природным газом. Представители профильных ведомств сообщили, что по данному проекту определена соответствующая подрядная организация, которая в следующем году приступит к подключению домов к газоснабжению. Глава региона подчеркнул, что газификация всех населенных пунктов области остается одной из приоритетных задач и для ее реализации будут предусмотрены необходимые меры.

Еще один житель обратил внимание на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги «Топар – Каншенгель», отметив необходимость ее ремонта. По информации ответственных лиц, определенная подрядная организация уже ведет работы в регионе в соответствии с планом и в ближайшие 2 – 3 дня приступит к восстановлению указанной дороги.

Также жители подняли вопрос затянувшегося ремонта улицы Ы. Алтынсарина в селе Баканас, который не удается завершить на протяжении нескольких лет. По данному объекту две подрядные организации признаны недобросовестными, в настоящее время проект проходит повторную разработку. Возобновить строительные работы планируется летом следующего года.

Местный предприниматель сообщил, что открыл кымысхану и объект общественного питания вдоль автомобильной дороги областного значения. Для дальнейшего развития бизнеса он попросил оказать содействие в подключении к газу и увеличении мощности электроснабжения. Специалисты разъяснили, что данный вопрос можно решить в рамках «Дорожной карты поддержки бизнеса».

В завершение встречи аким области заверил, что все обращения жителей будут находиться на его личном контроле, и дал конкретные поручения руководителям управлений и ответственным сотрудникам.