8 млрд тенге исчезли из ЖК Qyran: в Астане судят риелтора и ее подельников
Десятки покупателей остались без жилья и денег. Следствие до сих пор не установило, куда ушли миллиарды.
В Астана рассматривается громкое уголовное дело о хищении средств при продаже квартир в жилом комплексе Qyran. Общий ущерб, по данным следствия, превышает 8 млрд тенге, однако судьба этих денег до сих пор остается неизвестной.
Как работала схема
Жилой комплекс Qyran был построен китайской компанией International Invest Company. Однако после завершения строительства, как заявляют в Агентство по финансовому мониторингу, на объекте начала действовать схема двойных продаж.
Покупателям предлагали квартиры и коммерческие помещения по заниженным ценам — иногда на 25–45% ниже рынка. Деньги принимались наличными или переводами на личные счета, а вместо полноценных договоров людям выдавали предварительные соглашения и расписки.
В итоге средства в кассу компании не поступали.
Кто на скамье подсудимых
По версии следствия, в схеме участвовали четыре женщины — две гражданки Китая и две казахстанки.
Ключевой фигурой считается риелтор Гульмира Бекбосынова, которая имела доступ к продаже квартир. Вместе с ней по делу проходят бухгалтер Римма Есимбекова, менеджер Чжоу Мый и представитель компании Дин Джинхон.
Следствие считает, что через эту схему было реализовано более 70 объектов недвижимости.
Проблема с документами
В деле фигурируют десятки потерпевших, однако у многих из них отсутствуют подтверждающие документы. Часть представленных бумаг признана поддельной.
По словам адвокатов, в документах обнаружены несоответствия — подписи выполнены не теми лицами, а печати оказались фальшивыми. В некоторых случаях даже имена руководителей были написаны не тем алфавитом.
Куда делись деньги
Несмотря на масштаб дела, ключевой вопрос остается открытым.
«Общая сумма ущерба составляет почти 8 млрд тенге. Но до настоящего времени не установлено, куда были вложены или куда вообще подевались эти средства», — заявляют представители компании.
Следствие также не предъявило обвинения по ряду возможных статей, включая легализацию доходов и подделку документов, что вызывает вопросы у стороны защиты.
Позиция компании
В International Invest Company утверждают, что руководство не знало о происходящем и доверяло риелтору продажу квартир.
«Мы не предполагали, что будет организована такая схема. Когда узнали, были шокированы», — заявили представители компании.
Компания также обратилась в полицию после выявления нарушений и просит провести дополнительное расследование.
Почему это стало возможным
Эксперты связывают произошедшее с отсутствием жесткого регулирования рынка риелторских услуг.
По данным депутатов, в Казахстане работает около 30 тысяч риелторов, но официально зарегистрирована лишь часть из них.
«Сформировался хаотичный рынок, где многие работают без ответственности, что создает условия для мошеннических схем», — отмечают в Мажилисе.
При этом закон, который должен регулировать деятельность риелторов, до сих пор не принят.
