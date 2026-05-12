8 млрд тенге исчезли из ЖК Qyran: в Астане судят риелтора и ее подельников

В Астана рассматривается громкое уголовное дело о хищении средств при продаже квартир в жилом комплексе Qyran. Общий ущерб, по данным следствия, превышает 8 млрд тенге, однако судьба этих денег до сих пор остается неизвестной.

Как работала схема

Жилой комплекс Qyran был построен китайской компанией International Invest Company. Однако после завершения строительства, как заявляют в Агентство по финансовому мониторингу, на объекте начала действовать схема двойных продаж.

Покупателям предлагали квартиры и коммерческие помещения по заниженным ценам — иногда на 25–45% ниже рынка. Деньги принимались наличными или переводами на личные счета, а вместо полноценных договоров людям выдавали предварительные соглашения и расписки.

В итоге средства в кассу компании не поступали.

Кто на скамье подсудимых

По версии следствия, в схеме участвовали четыре женщины — две гражданки Китая и две казахстанки.

Ключевой фигурой считается риелтор Гульмира Бекбосынова, которая имела доступ к продаже квартир. Вместе с ней по делу проходят бухгалтер Римма Есимбекова, менеджер Чжоу Мый и представитель компании Дин Джинхон.

Следствие считает, что через эту схему было реализовано более 70 объектов недвижимости.

Проблема с документами

В деле фигурируют десятки потерпевших, однако у многих из них отсутствуют подтверждающие документы. Часть представленных бумаг признана поддельной.

По словам адвокатов, в документах обнаружены несоответствия — подписи выполнены не теми лицами, а печати оказались фальшивыми. В некоторых случаях даже имена руководителей были написаны не тем алфавитом.

Куда делись деньги

Несмотря на масштаб дела, ключевой вопрос остается открытым.

«Общая сумма ущерба составляет почти 8 млрд тенге. Но до настоящего времени не установлено, куда были вложены или куда вообще подевались эти средства», — заявляют представители компании.

Следствие также не предъявило обвинения по ряду возможных статей, включая легализацию доходов и подделку документов, что вызывает вопросы у стороны защиты.

Позиция компании

В International Invest Company утверждают, что руководство не знало о происходящем и доверяло риелтору продажу квартир.

«Мы не предполагали, что будет организована такая схема. Когда узнали, были шокированы», — заявили представители компании.

Компания также обратилась в полицию после выявления нарушений и просит провести дополнительное расследование.

Почему это стало возможным

Эксперты связывают произошедшее с отсутствием жесткого регулирования рынка риелторских услуг.

По данным депутатов, в Казахстане работает около 30 тысяч риелторов, но официально зарегистрирована лишь часть из них.

«Сформировался хаотичный рынок, где многие работают без ответственности, что создает условия для мошеннических схем», — отмечают в Мажилисе.

При этом закон, который должен регулировать деятельность риелторов, до сих пор не принят.