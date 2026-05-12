LRT будет запущен уже на этой неделе

В ходе мероприятия глава компании Асылбек Дүйсебаев сообщил, когда именно поезда LRT начнут перевозить пассажиров, передает корреспондент BAQ.kz.

По его словам, уже с этой недели по городу можно будет передвигаться на вагонах LRT.

"LRT будет запущен на этой неделе", - сказал Дүйсебаев журналистам.

Длина линии LRT составляет 22,4 км, количество станций - 18.

Маршрут проходит через ключевые точки города Астана, включая международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, проспект Кабанбай батыра, стелу "Астана жұлдызы", ТРЦ Mega Silk Way, Ботанический сад, комплекс "Абу Даби Плаза", Дом министерств, мост Арыс, улицу Калдаякова, Национальный музей и железнодорожный вокзал "Нурлы жол".

Напомним, с конца сентября 2025 года система легкорельсового транспорта (ЛРТ) была на завершающем этапе подготовки к запуску. Тестовые испытания подвижного состава и основных систем линии LRT завершены в полном объёме.

С 5 мая 2026 года движение поездов LRT было временно приостановлено в связи с проведением плановых клининговых и регламентных работ.

Какие станции будут доступны

19 августа прошлого года в Астане утвердили наименования 18 станций легкорельсового транспорта. Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела города Сакен Есиркеп отметил, что названия выбраны с учётом географического расположения и ключевых объектов, расположенных поблизости.

Станции получили следующие названия: "Аэропорт", "Атамекен", "Есиль", "Мангилик ел", "Астана Жулдызы", "Нура", "Университет", "Улы дала", "Астана Арена", "Дворец единоборств", "Сыганак", "Байтерек", "Дом министерств, "Национальный музей", "Театр", "Аллея Мынжылдык", "Жибек жолы", "Нурлы жол".

Другие детали проекта ЛРТ

В июле прошлого года депутат Мажилиса Самат Нуртаза раскрыл детали проекта ЛРТ:

Стоимость LRT оценивается примерно в 1,88 млрд долларов.

Планируется разместить лифты и эскалаторы на всех станциях.

Интервал движения составит 2–4 минуты.

Режим работы – с 06:00 до 23:00, круглосуточный запуск отменили из-за жалоб жителей.

Предварительный тариф – 200 тенге, окончательное решение ещё не принято.

Он также сообщал, что в вагонах будет присутствовать сотрудник-наблюдатель, который, хотя и не управляет поездом, обеспечивает безопасность, помощь и контроль. Интересно, что опоры LRT под рекламой планируют сдавать в аренду – а вырученные средства пойдут на обслуживание инфраструктуры.

Льготные карты ЛРТ

В Астане начали принимать заявки на льготные карты LRT. Именные транспортные карты LRT доступны учащимся столичных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 лет, а также жителям, относящимся к льготным категориям.

Обязательное условие - регистрация и постоянное проживание в Астане.

Оформление полностью переведено в онлайн-формат. Подать заявку можно через официальный сайт transcard.kz. Стоимость изготовления транспортной карты составляет 1200 тенге.